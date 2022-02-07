Киев и Берлин нашли точки соприкосновения и выработали проект решения по поставкам оружия, утверждает глава МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок вопрос о том, что Германия может и намерена сделать для поддержки Украины в сфере обороны и безопасности.

"Что касается вопроса оружия, то да, безусловно, мы об этом говорили. Как же мы не могли об этом не говорить?" - сказал Кулеба на совместной с Бербок пресс-конференции в Киеве в понедельник.

"Но очень важно, что сегодня мы, скажу дипломатично, сегодня мы говорили не только о том, что Германия не может сделать по тем или иным причинам, но и о том, что Германия может сделать и то, что она намерена сделать для поддержки Украины конкретно в сфере обороны и безопасности", - отметил украинский министр.

Он подчеркнул, что министры имели откровенный разговор по этому вопросу.

"У нас действительно тут позиции отличаются. Но наша задача с Анналеной заключается не в том, чтобы ругаться, а в том, чтобы искать точки соприкосновения и решения. Думаю, что сегодня мы нашли и точки соприкосновения, и проект решения. Теперь будем ждать шага немецкого правительства", - указал Кулеба.