Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9447 RUR   0.0224 GBR   2.3 TRY   0.1253

Цена на нефть

04.02 $/bbl +/- WTI 92.31 +2.04 Brent 93.27 +2.16

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 07.02.2022 21:45

Глава МИД Германии считает прекращение поставок энергоносителей из РФ на Украину опасней, чем танковая атака

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила опасность прекращения поставок энергоносителей из РФ на Украину в случае эскалации ситуации.

"Мне также важно, чтобы в наших действиях мы не рисовали какие-то сценарии и об этом постоянно говорили. Германия делает большой вклад в безопасность Украины в финансовом плане. Нападение не только в военном плане возможно, но также кибератака, прекращение подачи энергоносителей. Это хуже, чем танковая атака", - сказала Бербок на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве в понедельник.

"Мы, как партнеры, хотели дать понять, что мы выступаем за безопасность Украины, суверенитет Украины, выступаем за безопасность людей. И потому мы, как партнеры, готовы ко всяким сценариям, и это имело бы масштабные последствия экономического плана", - добавила она.

Глава германского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что в Германии внимательно следят за перемещениями войск РФ возле границ Украины. "Мы не ведем каких-то спекуляций среди общественности, мы дали четко понять, как партнер НАТО, член "Большой семерки", член ЕС, мы видим разные сценарии, и, конечно, мы достаточно внимательно следим, какие происходят перемещения войск, какие учения, какие усиления войск происходят на границе. Мы внимательно следим за этим", - рассказала Бербок.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, РФ, ЭНЕРГЕТИКА


Похожие новости


Киев и Берлин нашли точки соприкосновения и выработали проект решения по поставкам оружия, утверждает глава МИД Украины Главы МИД Германии и Франции посетят Украину через неделю Берлин ждет от Москвы шагов по снижению напряженности вокруг Украины - канцлер Шольц Украина ожидает от Германии жесткого курса на противодействие российским угрозам - Кулеба Президент Германии прибыл в Киев Путин попросил Меркель повлиять на Украину для мирного урегулирования в Донбассе на основе Минских соглашений

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]