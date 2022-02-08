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08.02.2022 02:23

Waitrose и Lidl признаны самыми экологичными супермаркетами в Великобритании

Сети супермаркетов Waitrose и Lidl заняли первое место в рейтинге самых экологичных продуктовых ритейлеров Великобритании, составленный журналом Which?

Второе место разделили сети Asda и Sainsbury`s.

В рейтинге учитывались четыре основных сферы - использование пластика и его переработка, а также выбросы углекислого газа и утилизация пищевых отходов. Ни одна из представленных в списке сетей супермаркетов не показала достаточных успехов во всех категориях, отмечают исследователи.

Lidl набрала максимальные баллы за низкие выбросы, сеть Co-Op - за переработку пластика, а Ocado - за утилизацию отходов, поскольку компания раздает практически все остающиеся непроданными товары.

Последнее место в рейтинге c большим отставанием заняла сеть магазинов замороженных товаров Iceland, получившая наихудшие оценки за выбросы и использование пластика. При этом авторы рейтинга подчеркивают, что компания показала не худший результат в плане переработки отходов, а также закупает только электричество, получаемое из возобновляемых источников электроэнергии.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СУПЕРМАРКЕТЫ, ЭКОЛОГИЯ, РЕЙТИНГ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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