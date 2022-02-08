Waitrose и Lidl признаны самыми экологичными супермаркетами в Великобритании

Сети супермаркетов Waitrose и Lidl заняли первое место в рейтинге самых экологичных продуктовых ритейлеров Великобритании, составленный журналом Which?
Второе место разделили сети Asda и Sainsbury`s.
В рейтинге учитывались четыре основных сферы - использование пластика и его переработка, а также выбросы углекислого газа и утилизация пищевых отходов. Ни одна из представленных в списке сетей супермаркетов не показала достаточных успехов во всех категориях, отмечают исследователи.
Lidl набрала максимальные баллы за низкие выбросы, сеть Co-Op - за переработку пластика, а Ocado - за утилизацию отходов, поскольку компания раздает практически все остающиеся непроданными товары.
Последнее место в рейтинге c большим отставанием заняла сеть магазинов замороженных товаров Iceland, получившая наихудшие оценки за выбросы и использование пластика. При этом авторы рейтинга подчеркивают, что компания показала не худший результат в плане переработки отходов, а также закупает только электричество, получаемое из возобновляемых источников электроэнергии.
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