Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду, что Россия продемонстрирует серьезный настрой на решение проблем на следующей встрече в "нормандском" формате.

"В ближайшие пару недель должна состояться еще одна встреча в "нормандском" формате, и, я надеюсь, Россия продемонстрирует серьезный настрой", - заявил Блинкен во время пресс-конференции в Вашингтоне.

Он добавил, что по мнению США, Киев с самого начала настроен на имплементацию достигнутых в Минске договоренностей, а Россия - нет.

По словам госсекретаря, если Россия в итоге встанет на путь выполнения Минских соглашений, "она найдет сильного партнера в лице Украины".

Глава госдепа также заверил, что Вашингтон считает Минские договоренности подходящей платформой для решения украинского кризиса.