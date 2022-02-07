Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду, что Россия продемонстрирует серьезный настрой на решение проблем на следующей встрече в "нормандском" формате.
"В ближайшие пару недель должна состояться еще одна встреча в "нормандском" формате, и, я надеюсь, Россия продемонстрирует серьезный настрой", - заявил Блинкен во время пресс-конференции в Вашингтоне.
Он добавил, что по мнению США, Киев с самого начала настроен на имплементацию достигнутых в Минске договоренностей, а Россия - нет.
По словам госсекретаря, если Россия в итоге встанет на путь выполнения Минских соглашений, "она найдет сильного партнера в лице Украины".
Глава госдепа также заверил, что Вашингтон считает Минские договоренности подходящей платформой для решения украинского кризиса.
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