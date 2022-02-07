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07.02.2022 23:13

США и ЕС будут работать над дополнительными поставками СПГ на случай перебоев работы газопроводов

Власти США и ЕС намерены вместе работать над тем, чтобы в случае перебоев с поставками газа по трубопроводам иметь возможность компенсировать это при помощи СПГ, говорится в заявлении, распространенным Госдепартаментом по итогам Совета США и ЕС по энергетическим вопросам.

"Мы решаем вопросы, связанные с воздействием геополитики и проблемы климата на рынки энергетики. ЕС и США намерены работать вместе над тем, чтобы рынки СПГ были способны предоставить дополнительные, более разнообразные поставки в случае перебоев в краткосрочной перспективе поставок газа по трубопроводам", - говорится в документе.

Кроме того, в заявлении говорится, что ЕС и США признают наличие растущих киберугроз энергетической инфраструктуре.

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Тэги: США, ЕС, ЭНЕРГЕТИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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