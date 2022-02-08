Россия продолжит добиваться от НАТО и США ответа на ключевые положения инициативы о гарантиях безопасности - Путин

Москва продолжит добиваться от НАТО и США ответа на ключевые положения своей инициативы о гарантиях безопасности, в ответах из Вашингтона и Брюсселя есть вещи, которые можно обсуждать, но они носят второстепенный характер, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы сейчас подготовим ответ на ту бумагу, которую получили из Брюсселя и Вашингтона, направим в Вашингтон и Брюссель", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

По словам Путина, "там, действительно, есть вещи, которые можно обсуждать, правда, они носят второстепенный характер, но тем не менее".

"Мы будем, разумеется, добиваться ответа на ключевые вопросы", - подчеркнул президент России.

"Я не буду вскрывать каждую статью, но по всем ключевым вопросам: нераспространение НАТО, неразмещение ударных систем возле наших границ, возвращение инфраструктуры НАТО к 1997 году", - ни по одному из этих пунктов не просто нет позиции и даже ответа "нет" или "да". Впечатление, что мы даже не ставили эти вопросы. Их просто обошли", - продолжил он.

"Мы видим там политические клише и предложения по некоторым второстепенным вопросам. Я не считаю, что на этом наш диалог закончен", - сказал Путин.

Он также назвал странным нежелание США и НАТО предавать огласке свои ответы на российские предложения.

"Если мы направили в открытую (предложения - ИФ), то что же скрывать от общественности своих стран, что они нам ответили", - задался вопросом президент России.

Путин рассказал, что он проинформировал французского коллегу в общих чертах о том, что Россия намерена ответить на письма из Вашингтона и Брюсселя.