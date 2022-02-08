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СНГ 08.02.2022 09:16

Путин: альтернативы минским соглашениям по Украине нет

Президент РФ Владимир Путин заявил, что альтернативы минским соглашениям по урегулированию на юго-востоке Украины нет, и их надо исполнять Киеву, нравятся они ему или нет.

"Что касается минских соглашений, имеют ли они перспективу или нет? Я считаю, что другой альтернативы просто нет", - заявил Путин во вторник на пресс-конференции по завершении переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"В Киеве то говорят, что будут соблюдать (минские соглашения - ИФ), то говорят, что это разрушит страну, и президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих минских соглашений. Нравится - не нравится, терпи моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится", - сказал Путин.

Путин подчеркнул, что киевские власти не хотят напрямую разговаривать с властями Донбасса, хотя в пунктах 12, 9 и 11 минских соглашений написано, что какие-то вопросы будут обсуждаться и согласовываться с представителями этих территорий.

"Поэтому нужно набраться мужества, признать то, что написано, - не говорить на белое черное, а на черное белое и работать", - сказал Путин.

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