Германия к 2045г станет климатически нейтральной за счет ветра, солнца и водорода - канцлер

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Вашингтон рассказал журналистам о планах ФРГ стать свободной от промышленных выбросов CO2 к 2045 году; по его словам, это будет возможно за счет активного использования энергии солнца, ветра, а также водородной энергетики.
"Германия в рамках стратегии по борьбе со спровоцированными человеком изменениями климата решила в очень короткий срок в 25 лет полностью отказаться от использования нефти, угля и газа. Самое позднее в 2045 Германия станет свободной от выбросов CO2 - это одна из самых сильных промышленных стран мира", - сказал Шольц, отвечая на вопрос о том, что делается для того, чтобы Германия не зависела от газовых поставок из России.
По его словам, еще в этом году будут приняты новые решения о расширении ветряной энергетики, солнечных электростанций и разработок в сфере водородной энергетики.
"Вероятно, это станет крупнейшей промышленной модернизацией в Германии за последние более чем 100 лет", - заявил Шольц.
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