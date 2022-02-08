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Дальнее зарубежье 08.02.2022 12:01

Германия к 2045г станет климатически нейтральной за счет ветра, солнца и водорода - канцлер

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Вашингтон рассказал журналистам о планах ФРГ стать свободной от промышленных выбросов CO2 к 2045 году; по его словам, это будет возможно за счет активного использования энергии солнца, ветра, а также водородной энергетики.

"Германия в рамках стратегии по борьбе со спровоцированными человеком изменениями климата решила в очень короткий срок в 25 лет полностью отказаться от использования нефти, угля и газа. Самое позднее в 2045 Германия станет свободной от выбросов CO2 - это одна из самых сильных промышленных стран мира", - сказал Шольц, отвечая на вопрос о том, что делается для того, чтобы Германия не зависела от газовых поставок из России.

По его словам, еще в этом году будут приняты новые решения о расширении ветряной энергетики, солнечных электростанций и разработок в сфере водородной энергетики.

"Вероятно, это станет крупнейшей промышленной модернизацией в Германии за последние более чем 100 лет", - заявил Шольц.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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