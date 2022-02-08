ЕС и США заявили о стремлении сотрудничать в достижении климатических целей Парижского соглашения

США и Евросоюз заявили о стремлении сотрудничать в достижении климатических целей Парижского соглашения, предлагая политические и технологические решения, разрабатывая мировые стандарты, продвигая рыночные и регуляторные реформы для декарбонизации, говорится в заявлении, распространённом в понедельник Госдепом США по итогам Совета США - ЕС по энергетическим вопросам.
"Совет признал роль чистого и возобновляемого водорода в обезуглероживании наших энергетических систем. С этой целью Совет выразил поддержку использованию двусторонних отношений через многостороннее взаимодействие для продвижения работы по водороду этого типа, включая коды, стандарты и сертификацию, а также нормативно-правовую базу, исследования и технологические инновации, создавая основу для открытого и устойчивого глобального рынка водорода", - отмечается в документе.
США и ЕС согласились сотрудничать в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. Они считают, что наземная и морская ветроэнергетика - это ключевые технологии для производства экологически чистой энергии.
Они планируют координировать свои усилия в поддержку третьих стран для "продвижения соответствующих рыночных и регуляторных реформ для обеспечения надежных усилий по декарбонизации", решать проблемы энергетической бедности в мире, в том числе в Африке.
США и ЕС будут работать над обеспечением надежных соединений энергетических систем "путем содействия развитию во всем мире инфраструктуры, которая соответствует высоким стандартам, прозрачна и устойчива к изменению климата", говорится в заявлении.
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