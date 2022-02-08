Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.942 RUR   0.0226 GBR   2.299 TRY   0.1249

Цена на нефть

07.02 $/bbl +/- WTI 91.32 -0.99 Brent 92.69 -0.58

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.02.2022 12:22

ЕС и США заявили о стремлении сотрудничать в достижении климатических целей Парижского соглашения

США и Евросоюз заявили о стремлении сотрудничать в достижении климатических целей Парижского соглашения, предлагая политические и технологические решения, разрабатывая мировые стандарты, продвигая рыночные и регуляторные реформы для декарбонизации, говорится в заявлении, распространённом в понедельник Госдепом США по итогам Совета США - ЕС по энергетическим вопросам.

"Совет признал роль чистого и возобновляемого водорода в обезуглероживании наших энергетических систем. С этой целью Совет выразил поддержку использованию двусторонних отношений через многостороннее взаимодействие для продвижения работы по водороду этого типа, включая коды, стандарты и сертификацию, а также нормативно-правовую базу, исследования и технологические инновации, создавая основу для открытого и устойчивого глобального рынка водорода", - отмечается в документе.

США и ЕС согласились сотрудничать в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. Они считают, что наземная и морская ветроэнергетика - это ключевые технологии для производства экологически чистой энергии.

Они планируют координировать свои усилия в поддержку третьих стран для "продвижения соответствующих рыночных и регуляторных реформ для обеспечения надежных усилий по декарбонизации", решать проблемы энергетической бедности в мире, в том числе в Африке.

США и ЕС будут работать над обеспечением надежных соединений энергетических систем "путем содействия развитию во всем мире инфраструктуры, которая соответствует высоким стандартам, прозрачна и устойчива к изменению климата", говорится в заявлении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]