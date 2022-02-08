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Дальнее зарубежье 08.02.2022 12:42

Байден призывает не забывать о важности экспорта энергоресурсов для России

Россия сильно пострадает, если утратит способность экспортировать нефть и газ, заявил президент США Джо Байден.

"Все забывают, что России нужно иметь возможность продавать нефть и газ. Россия опирается на это. Это по сути единственное, что у нее есть, если говорить об экспорте", - сказал он на пресс-конференции.

"Если подобные поставки прекратятся, Россия от этого тоже пострадает", - добавил Байден. Так он ответил на вопросы журналиста о возможной помощи США Европе в случае перебоев поставок из РФ, а также о том, будут ли США в случае введения санкций против РФ ограничивать импорт российской нефти.

При этом он напомнил, что США думают над тем, как помочь Европе, если она столкнется с перебоями поставок газа из России.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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