Ставки по потребкредитам в Азербайджане посредством кредитных карт в 2021г выросли - ЦБ

В Азербайджане в 2021 году ставки по потребительским кредитам, выдаваемые посредством кредитных карт в национальной валюте, выросли на 1 процентный пункт – до 25%, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центробанке.
При этом средние ставки по кредитам посредством кредитных карт в инвалюте в 2021 году составили 7% против 3% годом ранее.
По другими видам потребкредитов, в 2021 году наблюдалось снижение ставок. В частности, средняя ставка по потребительским кредитам на покупку бытового оборудования составила 21% (в 2020г – 19%), по кредитам на ремонт жилье – 21% (24%), на покупку автомобиля – 17% (19%).
По прочим видам потребкредитов средняя ставка в 2021 году по кредитам в нацвалюте составила 21% (23%), в инвалюте – 4% (5%).
Х.Насирзаде
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