Ставки по потребкредитам в Азербайджане посредством кредитных карт в 2021г выросли - ЦБ

В Азербайджане в 2021 году ставки по потребительским кредитам, выдаваемые посредством кредитных карт в национальной валюте, выросли на 1 процентный пункт – до 25%, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центробанке.

При этом средние ставки по кредитам посредством кредитных карт в инвалюте в 2021 году составили 7% против 3% годом ранее.

По другими видам потребкредитов, в 2021 году наблюдалось снижение ставок. В частности, средняя ставка по потребительским кредитам на покупку бытового оборудования составила 21% (в 2020г – 19%), по кредитам на ремонт жилье – 21% (24%), на покупку автомобиля – 17% (19%).

По прочим видам потребкредитов средняя ставка в 2021 году по кредитам в нацвалюте составила 21% (23%), в инвалюте – 4% (5%).

Х.Насирзаде