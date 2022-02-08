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Финансы 08.02.2022 11:40

Ставки по потребкредитам в Азербайджане посредством кредитных карт в 2021г выросли - ЦБ

В Азербайджане в 2021 году ставки по потребительским кредитам, выдаваемые посредством кредитных карт в национальной валюте, выросли на 1 процентный пункт – до 25%, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центробанке.

При этом средние ставки по кредитам посредством кредитных карт в инвалюте в 2021 году составили 7% против 3% годом ранее.

По другими видам потребкредитов, в 2021 году наблюдалось снижение ставок. В частности, средняя ставка по потребительским кредитам на покупку бытового оборудования составила 21% (в 2020г – 19%), по кредитам на ремонт жилье – 21% (24%), на покупку автомобиля – 17% (19%).

По прочим видам потребкредитов средняя ставка в 2021 году по кредитам в нацвалюте составила 21% (23%), в инвалюте – 4% (5%).

Х.Насирзаде

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Тэги: ПОТРЕБКРЕДИТЫ, СТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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