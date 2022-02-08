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Здравоохранение 08.02.2022 11:51

В Карабахе и Восточном Зангезуре построят еще 5 больниц модульного типа

На освобожденных территориях Азербайджана - в Карабахе и Восточном Зангезуре - будут построены, в целом, 6 больниц модульного типа, заявил глава департамента стратегического анализа Государственного агентства обязательного медицинского страхования (ОМС) Араз Насиров.

«В настоящее время решаются работы по документации для строительства больниц модульного типа в Агдаме, Джабраиле, Кяльбаджаре, Зангилане и Губадлы», - сказал Насиров во вторник.

По его словам, данные объекты строятся на время до введения в эксплуатацию полноценных больниц.

«В дальнейшем в каждом из этих районов будут построены крупные больницы, модульные больницы будут использоваться как временные госпитали», - подчеркнул представитель Агентства.

Насиров добавил, что в Шуше уже введена в строй больница модульного типа.

Э.Шафиев

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Тэги: КАРАБАХ, БОЛЬНИЦЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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