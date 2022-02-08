В РФ за сутки COVID-19 заболели более 165 тыс. человек, госпитализированы 20 тыс. - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 165 тыс. 643 случая, что на 6,2 тыс. заражений меньше, чем сообщалось днем ранее, госпитализированы за сутки 20 тыс. 185 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"По состоянию на 8 февраля в РФ выявлено 165 643 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 20 185 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 86,2%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение госпитализаций произошло в 77 субъектах РФ, снижение отмечено в семи регионах, ситуация осталась без изменений в одном субъекте РФ, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 171 тыс. 905 заболевший, число новых случаев COVID-19 сократилось на 6 тыс. 262. Снижение суточного прироста заболевших коронавирусом в РФ, после резкого роста, отмечается вторые сутки подряд.

Умерли за сутки 698 человек, накануне сообщалось о 609 умерших.

Согласно данным штаба, штамм "омикрон" обнаружен в 84 регионах страны. За сутки число регионов, где выявлен новый штамм COVID-19, не изменилось.

Как сообщила 26 января вице-премьер Татьяна Голикова, новый штамм в РФ стал доминирующим. Так, в структуре выявленных случаев, по данным на 26 января, на уходящий вариант "дельта" приходится 47,9%, на "омикрон" и другие не доминирующие штаммы - 52,1%.

"Выздоровело за сутки 81 188 человек, или на 45,8% больше в сравнении с 7 февраля" - сообщили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 13 млн 147 тыс. 666 случаев коронавирусной инфекции, 336 тыс. 721 умерших и 10 млн 706 тыс. 142 выписанных.

Число умерших от коронавируса за сутки в России с 16 января остается примерно на одном уровне и соответствует показателям конца июня - начала июля 2021 года.