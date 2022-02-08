Литва планирует закупить у США системы залпового огня

Военное руководство Литвы готово в 2022 году подписать с американским правительством соглашение о закупке систем залпового огня, однако вооружение может поступить только в 2026 году.

"Мы обсуждаем, мы действительно ведем переговоры и перспективы видны. Не буду скрывать, что основной вариант - американцы", - заявил в интервью BNS командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис.

По словам Рупшиса, соглашение о приобретении систем залпового огня планируется подписать с правительством США в этом году, а в 2026 году они должны быть доставлены.

"Это также зависит и от американцев, я не хочу забегать вперед, но министерство действительно сейчас в процессе, и, судя по тому, что мне докладывают, есть много положительных признаков того, что соглашение может быть подписано с американцами в этом году", - сказал командующий ВС.

Он отметил, что в долгосрочной перспективе ожидается, что весь артиллерийский дивизион будет оснащен системами залпового огня. Изначально системами будет обеспечена одна батарея.

В марте 2021 года министры обороны Эстонии, Литвы и Латвии обсуждали возможное сотрудничество в будущем при покупке систем залпового огня большой дальности. Тогда глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что "это мог бы быть долгосрочный новый проект развития совместных региональных сил Балтийских стран".