Литва планирует закупить у США системы залпового огня

Военное руководство Литвы готово в 2022 году подписать с американским правительством соглашение о закупке систем залпового огня, однако вооружение может поступить только в 2026 году.
"Мы обсуждаем, мы действительно ведем переговоры и перспективы видны. Не буду скрывать, что основной вариант - американцы", - заявил в интервью BNS командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис.
По словам Рупшиса, соглашение о приобретении систем залпового огня планируется подписать с правительством США в этом году, а в 2026 году они должны быть доставлены.
"Это также зависит и от американцев, я не хочу забегать вперед, но министерство действительно сейчас в процессе, и, судя по тому, что мне докладывают, есть много положительных признаков того, что соглашение может быть подписано с американцами в этом году", - сказал командующий ВС.
Он отметил, что в долгосрочной перспективе ожидается, что весь артиллерийский дивизион будет оснащен системами залпового огня. Изначально системами будет обеспечена одна батарея.
В марте 2021 года министры обороны Эстонии, Литвы и Латвии обсуждали возможное сотрудничество в будущем при покупке систем залпового огня большой дальности. Тогда глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что "это мог бы быть долгосрочный новый проект развития совместных региональных сил Балтийских стран".
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