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ТЭК 08.02.2022 15:11

СВР заявляет об участии США в незаконной торговле сирийской нефтью

США продолжают незаконную торговлю сирийской нефтью, ежемесячно на северо-востоке страны добывается 3 млн баррелей сырья, треть которого реализуется в иракском Курдистане, сообщает Служба внешней разведки РФ.

"Продолжается расхищение сирийских природных ресурсов американскими компаниями. Вашингтон по-прежнему активно участвует в незаконной торговле нефтью, добываемой на оккупированных территориях северо-востока Сирии. Ежемесячно на месторождениях в провинциях Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор извлекается до 3 млн баррелей сырья", - говорится в сообщении, распространенном пресс-бюро СВР.

"Около трети похищенной нефти при посредничестве американцев реализуется в Курдский автономный район Ирака по цене 35-40 долларов за баррель", - отметили в Службе внешней разведки.

По данным СВР, нефть доставляется из Сирии в Иракский Курдистан грузовым автотранспортом, охрану которого обеспечивают военнослужащие Вооруженных сил США, кроме того, американский воинский контингент и сотрудники частных военных компаний организуют систему безопасности добывающей и перерабатывающей инфраструктуры.

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