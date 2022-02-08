Президент Алиев подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.
Индексация страховой части трудовых пенсий будет осуществлена на уровне роста номинальной заработной платы в 2021 году.
Кроме этого, индексация пенсионного капитала будет осуществлена в соответствии с инфляцией за 2021 год (6,7% - ИФ).
Помимо этого, в соответствии с распоряжением, в течение 2022 года трудовые пенсионеры (за исключением лиц, получающих надбавки к пенсии за стаж выслуги) получат финансовую помощь в размере 200 манат (равными частями раз в квартал).
В связи с этим кабинету министров поручено в течение одного месяца подготовить предложения по включению с 1 января 2023 года финансовой помощи в состав годовой пенсии; подготовить предложения по механизму индексации пенсий лиц, получающих надбавки за стаж выслуги и по оказанию в 2022 году финансовой помощи данной категории лиц.
Р.Ахмедов
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