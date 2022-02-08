Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.942 RUR   0.0226 GBR   2.299 TRY   0.1249

Цена на нефть

07.02 $/bbl +/- WTI 91.32 -0.99 Brent 92.69 -0.58

Погода в Баку

  ночь день

Социум 08.02.2022 12:32

Индексация пенсий в Азербайджане приведет к росту пенсии порядка на 9% - Минтруд

– Индексация трудовых пенсий в Азербайджане по итогам 2021 года приведет в росту среднемесячной пенсии порядка на 9%, сообщает Минтруда и соцзащиты населения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий. Индексация страховой части трудовых пенсий будет осуществлена на уровне роста номинальной заработной платы в 2021 году. «В 2021 году рост номинальной заработной платы составил 3,4%», - отмечает Минтруда.

Кроме этого, индексация пенсионного капитала будет осуществлена в соответствии с инфляцией за 2021 год (6,7% - ИФ).

Помимо этого, в соответствии с распоряжением, в течение 2022 года трудовые пенсионеры (за исключением лиц, получающих надбавки к пенсии за стаж выслуги) получат финансовую помощь в размере 200 манат (равными частями раз в квартал).

«На текущей неделе начнется выплата пенсий с учетом этих изменений. В целом, за счет этих индексаций и финансовой помощи, средний рост пенсий составит порядка 9%. При этом у лиц, чья пенсия составляет до 300 манат, этот рост составит до 10%, у тех, чья пенсия выше 300 манат – рост составит в среднем 7-8%», - подчеркивает ведомство.

В целом, данное распоряжение охватит 1,1 млн человек или 92% пенсионеров. «Власти Азербайджана в 2022 году в связи с индексаций и финансовой помощи пенсионерам направят 352 млн манатов», - подчеркивается в информации.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПЕНСИИ, ИНДЕКСАЦИЯ


Похожие новости


Президент Алиев подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий Меры по повышению пенсий, осуществленные в 2019-2020гг, оцениваются более 1 млрд манатов - Бабаев Парламент Азербайджана одобрил повышение с 1 октября минимальной пенсии на 25% С 1 марта минимальная пенсия в Азербайджане составит 160 манатов – министр труда В Азербайджане индексируется страховая часть пенсий на уровне роста номинальной зарплаты в 2018г Минтруда в 2018 году направит свыше 165 млн манатов для финансирования повышения пенсий в Азербайджане

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]