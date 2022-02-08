Индексация пенсий в Азербайджане приведет к росту пенсии порядка на 9% - Минтруд

– Индексация трудовых пенсий в Азербайджане по итогам 2021 года приведет в росту среднемесячной пенсии порядка на 9%, сообщает Минтруда и соцзащиты населения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий. Индексация страховой части трудовых пенсий будет осуществлена на уровне роста номинальной заработной платы в 2021 году. «В 2021 году рост номинальной заработной платы составил 3,4%», - отмечает Минтруда.

Кроме этого, индексация пенсионного капитала будет осуществлена в соответствии с инфляцией за 2021 год (6,7% - ИФ).

Помимо этого, в соответствии с распоряжением, в течение 2022 года трудовые пенсионеры (за исключением лиц, получающих надбавки к пенсии за стаж выслуги) получат финансовую помощь в размере 200 манат (равными частями раз в квартал).

«На текущей неделе начнется выплата пенсий с учетом этих изменений. В целом, за счет этих индексаций и финансовой помощи, средний рост пенсий составит порядка 9%. При этом у лиц, чья пенсия составляет до 300 манат, этот рост составит до 10%, у тех, чья пенсия выше 300 манат – рост составит в среднем 7-8%», - подчеркивает ведомство.

В целом, данное распоряжение охватит 1,1 млн человек или 92% пенсионеров. «Власти Азербайджана в 2022 году в связи с индексаций и финансовой помощи пенсионерам направят 352 млн манатов», - подчеркивается в информации.

Р.Ахмедов