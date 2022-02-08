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ТЭК 08.02.2022 12:37

Президент Алиев ввел в строй узловую подстанцию «Яшма» после реконструкции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участие в открытии после реконструкции 330/220/110/10 Кв узловой подстанции «Яшма», сообщает сайт главы государства.

Узловая подстанция «Яшма», построенная в 1971 году, имеет большое стратегическое значение и объединяет энергетические системы Азербайджана и России.

Подстанция «Яшма» напрямую соединена с электростанциями «Сумгайыт», «Гобу» и «Хачмаз», а посредством подстанции «Абшерон» объединяется с ТЭС «Азербайджан» и электростанцией «Джануб».

На подстанции впервые установлен шунтирующий реактор, который компенсирует реактивную мощь подстанций, расположенных на северо-западе Азербайджана и подстанции «Абшерон». Это позволяет экономить большие объемы электроэнергии и материальные средства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПОДСТАНЦИЯ, ОТКРЫТИЕ


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