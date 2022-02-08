Президент Алиев ввел в строй узловую подстанцию «Яшма» после реконструкции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участие в открытии после реконструкции 330/220/110/10 Кв узловой подстанции «Яшма», сообщает сайт главы государства.
Узловая подстанция «Яшма», построенная в 1971 году, имеет большое стратегическое значение и объединяет энергетические системы Азербайджана и России.
Подстанция «Яшма» напрямую соединена с электростанциями «Сумгайыт», «Гобу» и «Хачмаз», а посредством подстанции «Абшерон» объединяется с ТЭС «Азербайджан» и электростанцией «Джануб».
На подстанции впервые установлен шунтирующий реактор, который компенсирует реактивную мощь подстанций, расположенных на северо-западе Азербайджана и подстанции «Абшерон». Это позволяет экономить большие объемы электроэнергии и материальные средства.
Б.Рустамбеков
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