Азербайджан призвал оказать давление на Армению для получения информации о массовых захоронениях азербайджанцев во время Первой Карабахской войны

МИД Азербайджана призвал международное сообщество оказать давление на Армению в вопросе предоставления информации о массовых захоронениях азербайджанцев, убитых во время Первой Карабахской войны (1991-1994гг).
«Призываем международное сообщество оказать давление на армянскую сторону, чтобы она вела себя ответственно в вопросе прояснения судеб граждан Азербайджана, пропавших без вести во время первой армяно-азербайджанской войны, и потребовать от нее выполнения взятых на себя обязательств», - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.
В МИД напомнили, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с лидерами Франции и Армении 4 февраля подчеркнул важность прояснения Арменией судьбы в общей сложности 3890 граждан Азербайджана, пропавших без вести во время первой карабахской войны, и местонахождения братских могил, где они были захоронены, получив в этом вопросе поддержку президента Франции и председателя ЕС Шарля Мишеля, и армянская сторона пообещала сотрудничать в этом вопросе.
«Азербайджанская сторона, проявляя гуманизм, обнаружила останки 1708 военнослужащих армянской армии и передала их противоположной стороне, в то время как Ереван продолжает свою политику отрицания, в том числе обязательства, взятых на себя во время встречи (вышеупомянутой встречи 4 февраля – ИФ), что совершенно выходит за рамки морально-этических и международно-правовых норм», - подчеркнули в МИД.
Как сообщалось ранее, Баку 7 февраля 2022 года вернул Армении 8 военных, попавших в плен в ходе предотвращения ВС Азербайджана провокации армянских военных на границе 16 ноября 2021 года. Взамен Ереван должен передать Баку информацию об азербайджанских военнослужащих и гражданских лицах, убитых в ходе первой армяно-азербайджанской войны и, предположительно, захороненных в братских могилах, а также о местонахождении подобных массовых захоронений. Однако, 7 февраля МИД Армении заявил, что никаких обязательств Ереван по этому вопросу на себя не брал.
Э.Шафиев
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