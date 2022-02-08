Баку и Анкара обсудили расширение ВТС

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов принял в Баку делегацию во главе с замминистра обороны Турции Мухсином Дере.
«Гасанов на встрече отметил, что что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией развивается по восходящей линии», - отмечается в информации Минобороны Азербайджана.
Дере, в свою очередь, особо отметил важность подобных встреч с точки зрения расширения двусторонних отношений.
«На встрече состоялся обмен мнениями об участии авиационных средств и военнослужащих ВВС Азербайджана в фестивале «Технофест-2022» в Баку (в мае 2022 года – ИФ)», - говорится в сообщении.
Гасанов и Дере также обсудили перспективы развития двустороннего военно-технического сотрудничества (ВТС) между Азербайджаном и Турцией, в том числе создание совместных рабочих групп в военно-технической сфере и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Э.Шафиев
Президент Алиев ввел в строй узловую подстанцию «Яшма» после реконструкции
Банки в Азербайджане во вторник на валютном аукционе приобрели около $37 млн
Автоперевозчики в Азербайджане в 2021г потратили около $100 млн на покупку топлива
Индексация пенсий в Азербайджане приведет к росту пенсии порядка на 9% - Минтруд
Президент Алиев подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий
В Карабахе и Восточном Зангезуре построят еще 5 больниц модульного типа
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Японский парламент выступил против изменения статус-кво Украины силовыми методами
КНДР в 2022 году на треть увеличит финансирование противоэпидемических мероприятий, расходы на оборону останутся прежними
Байден призывает не забывать о важности экспорта энергоресурсов для России
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Банк Республика продолжает поддерживать членов семей шехидов и ветеранов войны!
Эти 13% от Yelo Bank принесут всем удачу!
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров