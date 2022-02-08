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Оборона 08.02.2022 12:55

Баку и Анкара обсудили расширение ВТС

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов принял в Баку делегацию во главе с замминистра обороны Турции Мухсином Дере.

«Гасанов на встрече отметил, что что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией развивается по восходящей линии», - отмечается в информации Минобороны Азербайджана.

Дере, в свою очередь, особо отметил важность подобных встреч с точки зрения расширения двусторонних отношений.

«На встрече состоялся обмен мнениями об участии авиационных средств и военнослужащих ВВС Азербайджана в фестивале «Технофест-2022» в Баку (в мае 2022 года – ИФ)», - говорится в сообщении.

Гасанов и Дере также обсудили перспективы развития двустороннего военно-технического сотрудничества (ВТС) между Азербайджаном и Турцией, в том числе создание совместных рабочих групп в военно-технической сфере и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Э.Шафиев

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Тэги: ТУРЦИЯ, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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