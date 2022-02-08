Банк Республика продолжает поддерживать членов семей шехидов и ветеранов войны!

Банк Республика, активно поддерживающий и являющиеся инициатором целого ряда социальных проектов в нашей стране, продолжает поддерживать деятельность по организации самозанятости уязвимых групп населения.
Очередной такой шаг по поддержке уязвимых групп населения был предпринят в рамках мероприятий, проведенных в январе-феврале в Джалилабаде и Мингячевире. Так, в рамках проекта сотрудники Банка встретились с членами семей шехидов, ветеранов, участников войны и предоставили им бесплатно скот и корма для создания животноводческих ферм.
Отметим, что в рамках проекта самозанятости Банк Республика до сих пор безвозмездно предоставил активы примерно 100 безработным, инвалидам, семьям шехидов и ветеранам войны в регионах страны, а также в Баку.
Эти проекты был осуществлены в рамках Меморандума о сотрудничестве между министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, Центральным банком Азербайджанской Республики и Ассоциацией банков Азербайджана для оказания помощи в организации самозанятости уязвимых групп населения.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.
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