Банк Республика продолжает поддерживать членов семей шехидов и ветеранов войны!

Банк Республика, активно поддерживающий и являющиеся инициатором целого ряда социальных проектов в нашей стране, продолжает поддерживать деятельность по организации самозанятости уязвимых групп населения.

Очередной такой шаг по поддержке уязвимых групп населения был предпринят в рамках мероприятий, проведенных в январе-феврале в Джалилабаде и Мингячевире. Так, в рамках проекта сотрудники Банка встретились с членами семей шехидов, ветеранов, участников войны и предоставили им бесплатно скот и корма для создания животноводческих ферм.

Отметим, что в рамках проекта самозанятости Банк Республика до сих пор безвозмездно предоставил активы примерно 100 безработным, инвалидам, семьям шехидов и ветеранам войны в регионах страны, а также в Баку.

Эти проекты был осуществлены в рамках Меморандума о сотрудничестве между министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, Центральным банком Азербайджанской Республики и Ассоциацией банков Азербайджана для оказания помощи в организации самозанятости уязвимых групп населения.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.