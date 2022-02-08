Российские войска покинут Белоруссию после учений - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в ходе прошедших накануне переговоров глав РФ и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона российский лидер пообещал своему коллеге вывести из Белоруссии 30 тыс. военнослужащих РФ после проведения учений в этой стране.

"Если вы внимательно следили, никто никогда не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Белоруссии, об этом никогда речи не шло. Речь идёт о союзных учениях и, естественно, подразумевается, что по завершении этих учений войска вернутся в места постоянной дислокации", - сказал Песков журналистам во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.

По просьбе представителей СМИ Песков уточнил, что конкретная дате в контексте этого вопроса не называлась.