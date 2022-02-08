Ученые из КНР разработали биодатчик, способный за несколько минут выявить COVID-19

Китайские ученые разработали экспресс-тест на коронавирус COVID-19 в виде электромеханического датчика, который определяет наличие вируса столь же точно, как ПЦР-тест, сообщается в публикации научного журнала Nature Biomedical Engineering.
"Мы поместили электромеханический биодатчик для выявления SARS-CoV-2 в портативное устройство и продемонстрировали, что он выявляет вирус менее чем за четыре минуты", - говорится в докладе исследователей Фуданьского университета в Шанхае.
Ученые провели испытания нового теста на 33 жителях Шанхая, которые заразились коронавирусом и прошли ПЦР-тестирование.
По данным ученых, тест в виде датчика использует микроэлектронику для анализа генетического материала, взятого с помощью мазка.
Как отмечают в свою очередь западные СМИ, ПЦР-тесты считаются наиболее точным способом диагностирования COVID-19. Однако получить результаты такого исследования зачастую можно лишь спустя несколько часов.
В январе сообщалось, что группа ученых из Южной Кореи разработали скрининговый биодатчик, который за полчаса способен выявлять варианты коронавируса. В Корейском институте науки и технологии тогда заявили, что такой биодатчик успешно диагностирует коронавирус в течение 30 минут. Более того, он также продемонстрировал эффективность, сравнимую с эффективностью ПЦР-теста.
В связи с проведением в Пекине с 4 февраля зимних Олимпийских игр китайские власти активизировали политику "нулевой терпимости" к коронавирусу. В рамках такой политики по всей стране проводят массовое тестирование на COVID-19.
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