Власти Гонконга ужесточили ограничения из-за роста заболеваний COVID-19

Власти Гонконга закрыли парикмахерские, церкви, ограничили собрания людей до двух человек из-за роста количества заболеваний коронавирусом.

По словам главы администрации Гонконга Кэрри Лэм, которые приводят во вторник западные СМИ, власти этого региона КНР выделят 26 млрд гонконгских долларов ($3,3 млрд) на оказание помощи небольшим компаниям, пострадавшим от пандемии.

Лэм отметила, что до 24 февраля продлено действие мер социального дистанцирования.

По данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в Гонконге было диагностировано свыше 16 тыс. заражений, 213 пациентов с COVID-19 скончались, а более 13,2 тыс. человек выздоровели.