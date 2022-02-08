Песков заявляет, что Путин готов встречаться с Зеленским, но пока нет понимания с какой целью

Президент РФ Владимир Путин не отказывается от встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Что касается встречи с Зеленским, то априори от нее, конечно, никто не отказывается. Если эта встреча действительно поможет разрубить этот ставший гордиевым узел ситуации на Юго-Востоке страны, Путин готов встречаться с кем угодно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, готов ли Путин к такой встрече.

"Но сначала нужно понять, встречаться с какой целью, по каким вопросам и ориентируясь на какой потенциальный результат. Этого понимания пока не вызрело.", - добавил он.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что президент Эрдоган предложил Путину и Зеленскому встретиться в Турции.