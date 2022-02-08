Nvidia впервые обошла Meta по капитализации, стала 7-й крупнейшей компанией США

Американская Nvidia Corp., производитель графических процессоров, впервые обошла Meta Platforms Inc. (в прошлом Facebook) по рыночной капитализации по итогам торгов в понедельник.
Котировки акций Nvidia на основной сессии выросли на 1,7%, капитализация компании составила $618,2 млрд. Тем временем бумаги Meta потеряли в цене 5,1%, рыночная стоимость упала до $612,2 млрд.
Nvidia, таким образом, стала седьмой крупнейшей компанией в США, уступив Berkshire Hathaway Inc. с капитализацией $706,97 млрд. Два года назад Nvidia занимала 50-ю строчку в рейтинге, год назад - 15-ю, показали данные Dow Jones Market Data.
Meta еще в среду на прошлой неделе опережала как Nvidia, так и Berkshire Hathaway. Однако после публикации отчетности компании за четвертый квартал, не оправдавшей ожидания рынка, ее капитализация начала резко снижаться. С того момента она упала на $267 млрд.
При этом позиции Nvidia на фондовом рынке в последнее время все более укрепляются на фоне улучшения финансовых показателей компании за счет развития игрового бизнеса и подразделения дата-центров. За последние 12 месяцев капитализация Nvidia подскочила на 73,4%.
Котировки акций Nvidia на предварительных торгах во вторник, тем не менее, снижаются на 1,15% после публикации сообщения о том, что японская SoftBank Group Corp. не будет продавать британского разработчика процессоров Arm Holdings компании.
Бумаги Meta тем временем теряют в цене 1,8%.
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