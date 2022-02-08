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СНГ 08.02.2022 14:44

Макрон заявил, что на переговорах с Путиным удалось предотвратить эскалацию ситуации вокруг Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон высказал мнение, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным достигнуты цели, которые перед ним стояли.

"Речь шла о том, чтобы нажать на тормоза, предотвратить эскалацию (ситуации вокруг Украины - ИФ) и открыть новые перспективы, я считаю эту цель достигнутой", - приводит слова Макрона во вторник французский телеканал BFM TV.

"Я добился того, чтобы не случилось ухудшения и эскалации", - добавил Макрон.

Президент Франции накануне провел встречу в Москве с Путиным, переговоры продолжались более пяти часов. Деэскалация вокруг Украины была их центральной темой.

Во вторник Макрон встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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