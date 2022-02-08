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Регион 08.02.2022 15:31

Хаменеи считает, что Байден и Трамп нанесли ущерб репутации США

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи во вторник высказал мнение, что американский президент Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп нанесли значительный ущерб репутации США.

"Двое американских президентов - нынешний и бывший - объединили усилия в том, чтобы омрачить образ Соединенных Штатов, и это им удалось", - приводят СМИ слова Хаменеи.

При этом Хаменеи не привел каких-либо уточнений.

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Тэги: ИРАН, США, ПРЕЗИДЕНТЫ, КРИТИКА


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