Хаменеи считает, что Байден и Трамп нанесли ущерб репутации США

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи во вторник высказал мнение, что американский президент Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп нанесли значительный ущерб репутации США.

"Двое американских президентов - нынешний и бывший - объединили усилия в том, чтобы омрачить образ Соединенных Штатов, и это им удалось", - приводят СМИ слова Хаменеи.

При этом Хаменеи не привел каких-либо уточнений.