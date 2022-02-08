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Дальнее зарубежье 08.02.2022 15:57

В столице Новой Зеландии сотни противников ограничений против COVID-19 вышли на протесты возле парламента

Не менее нескольких сот человек в Веллингтоне во вторник заблокировали улицы, ведущие к парламенту Новой Зеландии, на акции протеста против ограничительных мер по COVID-19 и обязательной вакцинации, сообщает издание The Guardian.

В акции задействованы грузовики и дома на колесах. Митингующие стали собираться у парламента в преддверии речи премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн.

Большинство участников демонстрации не носят маски, и собравшиеся обещают не расходиться, пока правительство не отменит ограничения, связанные с пандемией COVID-19.

The Guardian отмечает, что эта демонстрация вдохновлялась примером акций протестов в канадской столице Оттаве: более недели назад несколько тысяч дальнобойщиков заняли центр города, протестуя против жестких мер властей по борьбе с COVID-19. В результате в столице Канады ввели режим ЧП из-за протестующих.

В свою очередь премьер Ардерн заявила, что протестующие в Веллингтоне не отражают взглядов большинства населения.

"Большинство новозеландцев сделали все в их силах, чтобы сохранить друг друга в безопасности", - сказала она.

Ранее в парламенте во вторник она отметила, что пандемия COVID-19 не завершится с вариантом коронавируса "омикрон", и Новой Зеландии в этом году нужно быть готовой встретиться с новыми типами этого вируса.

По данным статистического портала Worldometers, за время пандемии в Новой Зеландии свыше 18,2 тыс. человек заразились COVID-19. 53 инфицированных скончались, а более 15,3 тыс. заболевших выздоровели.

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