Нефть ускорила падение

Цены на нефть эталонных марок падают в ходе торгов во вторник, в фокусе - переговоры Вашингтона и Тегерана по иранской ядерной программе.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:20 подешевели на $2,02 (2,18%) - до $90,67 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $1,73 (1,89%) - до $89,59 за баррель.

Переговоры о ядерной сделке с Ираном возобновятся 8 февраля. В случае удачного исхода переговоров страна сможет возобновить экспорт нефти, увеличив глобальное предложение.