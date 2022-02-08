В Тегеране отказывают США в праве диктовать Ирану какие-либо условия

США не имеют никакого права диктовать Тегерану какие-либо условия, заявил во вторник представитель руководителя Исламской республики Иран в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили.
По его словам, которые цитирует агентство ИРНА, в Вашингтоне рассчитывали использовать экономические санкции и военное давление в отношении Ирана, но не смогли изменить путь Исламской революции.
"Те, кто терпит поражение, не могут выдвигать условия Ирану, это смехотворно", - сказал Джалили.
Он напомнил, что давление, оказанное на Иран прежней американской администрацией, не принесло плодов - экс-президент США Дональд Трамп пытался добиться снижения иранского экспорта нефти до нуля, в то время как сейчас он составляет 1,2 млн баррелей в сутки.
Джалили также заявил, что достигнутая в 2015 году ядерная сделка, известная как Совместный всеобъемлющий план действий, указывает на справедливость иранского народа, поскольку Иран следовал принятым обязательствам, в то время как Запад, и в частности США, не придерживались договоренностей, которые они подписали.
В Вене во вторник возобновляются переговоры по возвращению к соблюдению условий СВПД.
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