Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.942 RUR   0.0226 GBR   2.299 TRY   0.1249

Цена на нефть

07.02 $/bbl +/- WTI 91.32 -0.99 Brent 92.69 -0.58

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 08.02.2022 16:44

Власти Белоруссии пригрозили дать военный отпор при обострении ситуации со стороны НАТО

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович пообещал дать достойный отпор в случае обострения НАТО ситуации на границе.

"В случае обострения ситуации мы готовы дать достойный отпор. Детально об этом доложено президенту Беларуси руководителями силового блока. При усилении военной активности НАТО вблизи наших границ в вооруженных силах спланировано наращивание мер стратегического сдерживания", - заявил Вольфович во вторник после заседания СБ, его цитирует БелТА.

"Мы учли те события, которые проявились в Беларуси в августе 2020 года. Сделали дополнительные выводы из ситуации в Казахстане в 2022 году. Всеми субъектами системы обеспечения национальной безопасности спланированы меры по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения референдума (по Конституции)", - заявил госсекретарь.

"Глава государства справедливо подчеркнул, что коллективному Западу не нравится суверенная политика нашей страны. Мы являемся свидетелями беспрецедентного давления на Беларусь. Деструктивные силы любыми путями пытаются раскачать ситуацию в обществе", - сказал Вольфович.

По его словам, введение санкций Запада противоречит нормам международного права, а наращивание военного присутствия НАТО у границ Белоруссии существенно повышает риски и вызовы, подрывает стабильность в регионе. "В отличие от наших соседей и стран альянса, мы не разворачиваем на постоянной основе у своих границ многотысячные группировки и не вводим чрезвычайные режимы", - заявил Вольфович.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ГРАНИЦА, НАТО


Похожие новости


На литовско-белорусской границе установлено 150 км колючей проволоки и 10 км стационарных заграждений, чтобы сдержать поток нелегалов На границе Белоруссии и Польши осталось почти 600 беженцев - Красный крест На белорусской стороне границы в районе КПП Брузги-Кужницы мигрантов не осталось - польские пограничники Лукашенко пообещал жёсткую реакцию на продвижение Западом войск к границам Союзного государства Лукашенко охарактеризовал обстановку с мигрантами на границе как гуманитарную катастрофу Лукашенко обвинил Польшу в пограничном конфликте

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]