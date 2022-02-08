Власти Белоруссии пригрозили дать военный отпор при обострении ситуации со стороны НАТО

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович пообещал дать достойный отпор в случае обострения НАТО ситуации на границе.

"В случае обострения ситуации мы готовы дать достойный отпор. Детально об этом доложено президенту Беларуси руководителями силового блока. При усилении военной активности НАТО вблизи наших границ в вооруженных силах спланировано наращивание мер стратегического сдерживания", - заявил Вольфович во вторник после заседания СБ, его цитирует БелТА.

"Мы учли те события, которые проявились в Беларуси в августе 2020 года. Сделали дополнительные выводы из ситуации в Казахстане в 2022 году. Всеми субъектами системы обеспечения национальной безопасности спланированы меры по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения референдума (по Конституции)", - заявил госсекретарь.

"Глава государства справедливо подчеркнул, что коллективному Западу не нравится суверенная политика нашей страны. Мы являемся свидетелями беспрецедентного давления на Беларусь. Деструктивные силы любыми путями пытаются раскачать ситуацию в обществе", - сказал Вольфович.

По его словам, введение санкций Запада противоречит нормам международного права, а наращивание военного присутствия НАТО у границ Белоруссии существенно повышает риски и вызовы, подрывает стабильность в регионе. "В отличие от наших соседей и стран альянса, мы не разворачиваем на постоянной основе у своих границ многотысячные группировки и не вводим чрезвычайные режимы", - заявил Вольфович.