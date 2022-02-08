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Регион 08.02.2022 15:59

Армения не планирует присоединяться к Союзу России и Беларуси

В Армении не обсуждается вопрос о присоединении к Cоюзному государству России и Беларуси, заявил вице-спикер парламента, и.о. спикера парламента республики Акоп Аршакян.

"Подобный вопрос не обсуждается", - сказал Аршакян журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в интервью журналисту Владимиру Соловьеву президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что к Союзному государству Беларуси и России могут присоединиться и другие республики постсоветского пространства, в том числе, Армения.

"Армении деваться некуда. Вы думаете, они кому-то нужны? Они уже увидели. Азербайджан выбивается из этой когорты, мы там много ошибок наделали. Это отдельный разговор. И там, конечно, Турция очень серьезно поддерживает Азербайджан. Через Турцию идут пути, газ, нефть... Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан в силу своей экономической необходимости, думаю, что тоже присоединятся", - сказал Лукашенко.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, СОЮЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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