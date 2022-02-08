Путин и Токаев проведут переговоры 10 февраля в Москве - Кремль

10 февраля в Москве состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба Кремля.
"Планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития всего комплекса российско-казахстанских союзнических отношений, вопросы интеграционного сотрудничества на евразийском пространстве и актуальные международные проблемы", - говорится в сообщении.
Турция намерена создать в Азербайджане предприятие по разработке высоких технологий для БПЛА
Баку и Анкара обсудили расширение ВТС
Азербайджан призвал оказать давление на Армению для получения информации о массовых захоронениях азербайджанцев во время Первой Карабахской войны
СВР заявляет об участии США в незаконной торговле сирийской нефтью
KOBIA потратила 258 тыс. манатов для участия в выставке «İstanbul Fashion Connection»
В Азербайджане суточный прирост заражений COVID-19
Ученые из КНР разработали биодатчик, способный за несколько минут выявить COVID-19
Индексация пенсий в Азербайджане приведет к росту пенсии порядка на 9% - Минтруд
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Банк Республика продолжает поддерживать членов семей шехидов и ветеранов войны!
Эти 13% от Yelo Bank принесут всем удачу!
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров