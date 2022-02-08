Путин и Токаев проведут переговоры 10 февраля в Москве - Кремль

10 февраля в Москве состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба Кремля. "Планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития всего комплекса российско-казахстанских союзнических отношений, вопросы интеграционного сотрудничества на евразийском пространстве и актуальные международные проблемы", - говорится в сообщении.

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