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Дальнее зарубежье 08.02.2022 17:23

Деэскалация вокруг Украины позволит Европе избежать больших экономических трудностей - министр экономики Франции

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, комментируя итоги визита Эмманюэля Макрона в Москву, увязал главную цель президента Франции - деэскалацию вокруг Украины - с экономическим благополучием Европы.

"Этот визит более чем необходим. Единственный вариант, за который выступает президент республики и который он отстаивал в Москве на встрече с Владимиром Путиным, - это деэскалация", - заявил министр во вторник в эфире радиостанции France Inter.

"Эскалация конфликта создаст непреодолимые трудности для всех с точки зрения экономической ... Это выльется в новую вспышку цен на газ и как следствие - в новую вспышку цен на электричество. Это всё то, чего мы хотим избежать. И есть только один путь - это деэскалация", - сказал Ле Мэр.

По его словам, избранный французским президентом путь "все европейцы должны поддерживать". Министр не видит иного пути, кроме диалога, что, по его мнению, подразумевает также сохранение твердости своей позиции.

Ле Мэр назвал три стратегические цели Франции и Европы, которые должны быть достигнуты в процессе урегулирования украинского кризиса.

Во-первых, энергетическая независимость Европы. Во-вторых, уважение границ и суверенитет Украины, то есть свобода Киева принимать собственные решения. В-третьих, место России в геополитической расстановке: "работает ли Россия и ведет диалог с Европой или она полностью склоняется на сторону Китая", сказал министр.

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