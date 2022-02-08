В Бельгии средняя продолжительность жизни к 2070 году приблизится к 90 годам

Бельгийское федеральное бюро планирования предсказало среднюю продолжительность жизни бельгийцев к 2070 году в 88 лет, а бельгиек - в 90.

Отмечается, что нынешняя средняя продолжительность жизни подданных Бельгии составляет у мужчин 80 лет, у женщин - 84. Улучшение показателей в ближайшие полвека объясняют высоким качеством жизни и дальнейшим прогрессом в медицине.

Опубликовавший эти данные телеканал RTBF подчеркивает, что увеличение в стране числа пожилых людей станет серьезной социальной нагрузкой для будущих поколений.

Пандемия COVID-19 снизила число ветеранов бельгийского общества, однако в ближайшие годы ожидается значительное увеличение процента этой категории населения.

Бюро планирования также предвидит рост населения Бельгии к 2070 году на 1,3 млн человек, что увеличит нынешнюю общую цифру до 13 млн жителей. Исследователи указывают, что темп роста населения снизится по сравнению с предыдущими десятилетиями.

При этом рождение детей не станет решающим фактором роста населения. "Главный вектор этого демографического роста - и тут нечему удивляться - это международная миграция", - поясняет RTBF.