Кыргызстан хочет стать экспортером электроэнергии, предлагает инвесторам площадки для новых ГЭС

Киргизия в ближайшие годы намерена преодолеть энергокризис и работает над тем, чтобы стать экспортером электроэнергии, заявил президент республики Садыр Жапаров.
"У нас по-прежнему очень высокий уровень потребления по всей стране. За последние 15 лет не строились такие подстанции и РЭС (районная электрическая сеть - ИФ). Сегодня мы все еще импортируем электроэнергию. Мы не строили ГЭС, отныне вопрос строительства станций будет приоритетным, и в ближайшие годы мы преодолеем энергетический кризис", - сказал президент во время запуска новой РЭС "Северная" в Бишкеке. Жапарова цитирует его пресс-служба.
Жапаров отметил, что ведется усиленная работа над тем, чтобы Киргизия из импортирующей электроэнергию страны стала экспортирующей.
"Мы изменили политику в энергосистеме. Мы собираемся сделать еще много изменений в ближайшую пятилетку. Сейчас наши отечественные инвесторы построят ГЭС мощностью до 100 МВт. У нас более 200 мест в стране, в которых мы будем строить малые и крупные гидроэлектростанции. Мы предоставляем широкие возможности для всех потенциальных инвесторов и готовы оказывать государственную поддержку", - сказал Жапаров.
Турция намерена создать в Азербайджане предприятие по разработке высоких технологий для БПЛА
Баку и Анкара обсудили расширение ВТС
Азербайджан призвал оказать давление на Армению для получения информации о массовых захоронениях азербайджанцев во время Первой Карабахской войны
В Италии нарастили тестирование на COVID-19 и выявили более 100 тыс. заболевших за сутки
Nvidia впервые обошла Meta по капитализации, стала 7-й крупнейшей компанией США
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Боевики в Сирии совершили за трое суток 10 терактов на контролируемой США территории, погибли 18 человек
Чавушоглу и Блинкен обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины и на Кавказе
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Yelo Bank поддержал семью вынужденных переселенцев в Физули
Банк Республика продолжает поддерживать членов семей шехидов и ветеранов войны!
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров