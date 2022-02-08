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ТЭК 08.02.2022 21:15

Кыргызстан хочет стать экспортером электроэнергии, предлагает инвесторам площадки для новых ГЭС

Киргизия в ближайшие годы намерена преодолеть энергокризис и работает над тем, чтобы стать экспортером электроэнергии, заявил президент республики Садыр Жапаров.

"У нас по-прежнему очень высокий уровень потребления по всей стране. За последние 15 лет не строились такие подстанции и РЭС (районная электрическая сеть - ИФ). Сегодня мы все еще импортируем электроэнергию. Мы не строили ГЭС, отныне вопрос строительства станций будет приоритетным, и в ближайшие годы мы преодолеем энергетический кризис", - сказал президент во время запуска новой РЭС "Северная" в Бишкеке. Жапарова цитирует его пресс-служба.

Жапаров отметил, что ведется усиленная работа над тем, чтобы Киргизия из импортирующей электроэнергию страны стала экспортирующей.

"Мы изменили политику в энергосистеме. Мы собираемся сделать еще много изменений в ближайшую пятилетку. Сейчас наши отечественные инвесторы построят ГЭС мощностью до 100 МВт. У нас более 200 мест в стране, в которых мы будем строить малые и крупные гидроэлектростанции. Мы предоставляем широкие возможности для всех потенциальных инвесторов и готовы оказывать государственную поддержку", - сказал Жапаров.

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