Число заболевших COVID-19 в РФ выросло в 1,6 раза за последнюю неделю - Мурашко

Количество наблюдаемых пациентов с коронавирусом в России возросло в 1,6 раза за прошедшую неделю, 93,5% из них находятся на домашнем лечении, заявил во вторник глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"За прошедшую пятую неделю года общее число пациентов под наблюдением возросло в 1,6 раза. Мы видим, что увеличение в новых регионах и в каких-то регионах уже снижение в целом говорит о том, что количество пациентов пока прирастает", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19.
По словам министра, при этом 93,5% пациентов с коронавирусом находятся на амбулаторном лечении, на него ложится основная нагрузка.
Турция намерена создать в Азербайджане предприятие по разработке высоких технологий для БПЛА
Баку и Анкара обсудили расширение ВТС
Азербайджан призвал оказать давление на Армению для получения информации о массовых захоронениях азербайджанцев во время Первой Карабахской войны
Ирак в январе снизил экспорт нефти на 2,3% к декабрю, до 99,3 млн барр.
Украинские яблоки подешевели в Белоруссии из-за невозможности реэкспорта в Россию
Nvidia впервые обошла Meta по капитализации, стала 7-й крупнейшей компанией США
В Азербайджане суточный прирост заражений COVID-19
Ученые из КНР разработали биодатчик, способный за несколько минут выявить COVID-19
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Yelo Bank поддержал семью вынужденных переселенцев в Физули
Банк Республика продолжает поддерживать членов семей шехидов и ветеранов войны!
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров