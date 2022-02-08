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СНГ 08.02.2022 17:36

Число заболевших COVID-19 в РФ выросло в 1,6 раза за последнюю неделю - Мурашко

Количество наблюдаемых пациентов с коронавирусом в России возросло в 1,6 раза за прошедшую неделю, 93,5% из них находятся на домашнем лечении, заявил во вторник глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"За прошедшую пятую неделю года общее число пациентов под наблюдением возросло в 1,6 раза. Мы видим, что увеличение в новых регионах и в каких-то регионах уже снижение в целом говорит о том, что количество пациентов пока прирастает", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19.

По словам министра, при этом 93,5% пациентов с коронавирусом находятся на амбулаторном лечении, на него ложится основная нагрузка.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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