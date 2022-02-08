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Финансы 08.02.2022 22:05

Coty во II финквартале вышла на прибыльный уровень, выручка не оправдала ожиданий

Американский производитель косметики и парфюмерии Coty Inc. во втором квартале 2022 финансового года получил скорректированную прибыль выше ожиданий аналитиков и улучшил годовой прогноз, однако выручка оказалась чуть меньше прогнозов экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль за три месяца, завершившихся 31 декабря, составила $192,7 млн, или $0,23 на акцию, по сравнению с убытком на уровне $275,4 млн, или $0,36 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Компания получила скорректированную прибыль в $0,17 в расчете на акцию, в то время как аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали показатель на уровне $0,11 на акцию.

Квартальная выручка выросла на 11,5% - до $1,58 млрд. Между тем аналитики в среднем ожидали показатель на уровне $1,6 млрд.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе показатель вырос на 17%, в регионе Европа, Ближний Восток и Африка - на 12%, в Северной и Южной Америке - на 9%.

Компания улучшила прогноз скорректированной прибыли в расчете на акцию на весь 2022 фингод до $0,22-0,26 с $0,2-24.

Акции Coty дорожают на 0,2% на предварительных торгах во вторник. С начала года капитализация компании упала на 18,3% - до $6,9 млрд.

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