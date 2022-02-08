В Азербайджане суточный прирост заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 7 032 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 710 тыс. 366, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 4 680 случаев.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 22 человека (накануне - 27). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 920 человек.

От COVID-19 вылечились 653 тыс. 797 человек (+ 5 285 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 47 тыс. 649 человек.

За сутки медики провели 17 889 теста на коронавирус против 11 442 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 296 тыс. 788 тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде