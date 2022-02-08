Турция намерена создать в Азербайджане предприятие по разработке высоких технологий для БПЛА

Турция поможет Азербайджану развивать высокие технологии и предлагает создать совместное предприятие в этом направлении, заявил технический директор турецкой компании «Baykar» Сельджук Байрактар.

«Помимо эксплуатации и обслуживания дронов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Bayraktar TB2» в Азербайджане, мы стремимся создать предприятие по разработке высоких технологий, необходимых для производства этих устройств и расширения использования искусственного интеллекта», - сказал Байрактар журналистам во вторник в Баку.

По его словам, Фонд технологической команды Турции, который он возглавляет планирует реализовать ряд проектов в Азербайджане.

Э.Шафиев