Украинские яблоки подешевели в Белоруссии из-за невозможности реэкспорта в Россию

Стоимость экспортируемых в Белоруссию украинских яблок уже упала на 15% из-за невозможности их дальнейшего реэкспорта в Россию, снижение объемов экспорта яблок в республику и цен на них будет продолжаться.

О таком влиянии ограничений на экспорт лука, капусты и яблок, введенного Беларусью 5 февраля для защиты своего внутреннего рынка, рассказал глава Украинской ассоциации аграрного экспорта (УААЭ) Дмитрий Крошка агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

"Очень часто Беларусь использовалась для транзита яблок в Россию, поэтому яблоко, которое уже было ввезено в Беларусь, должно будет продаваться на местном рынке. Такая ситуация спровоцировала насыщение яблоком белорусского рынка, резкое уменьшение цен на украинское яблоко - на 15%, и однозначно приведет к уменьшению объемов экспорта яблока в эту страну из Украины в маркетинговом сезоне 2021/2022", - уточнил глава ассоциации.

Он напомнил, что Беларусь является основным импортером яблок из Украины с долей около 30% от украинского экспорта данного фрукта, и сокращение продаж и цен на них в Беларуси приведет к дальнейшему проседанию цен и в Украине.

Как сообщалось, Беларусь 5 февраля ввела на три месяца лицензирование вывоза из страны лука, капусты и яблок, объяснив это защитой внутреннего рынка, при этом отметив, что сроки могут быть продлены до полугода.