Франция выделила 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине - Зеленский

Макрофинансовая помощь в размере 1,2 млрд евро будет передана французской стороной Украине и будет использована для стабилизации украинской экономики, сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Поддержка экономическая очень важна, и мы очень ценим такой шаг солидарности с другими государствами, мощный шаг именно со стороны Эмманюэля, со стороны Франции - выделение 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Это действительно нам поможет стабилизировать нашу экономику. Мы сейчас уже неплохо идем, но это мощный шаг для экономической устойчивости Украины", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с Макроном во вторник в Киеве.