Зеленский и Макрон обсудили участие Франции в восстановлении инфраструктуры на востоке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном участие Франции в совместных проектах по восстановлению инфраструктуры на востоке Украины.

"Важным вопросом нашей встречи стало привлечение Франции к совместным экономическим и инфраструктурным проектам. Я ценю, что французская сторона принимает участие в восстановлении инфраструктуры и улучшении жизни наших граждан, в частности, на востоке Украины. Важен проект для очистки питьевой воды в Мариуполе и реконструкция водоканала в городе Попасная на Луганщине", - сказал Зеленский на совместной с Макроном пресс-конференции во вторник в Киеве.

По словам президента Украины, благодаря этим проектам доступ к качественной питьевой воде получат 1,5 млн. жителей Мариуполя и свыше 1 млн. украинцев в Луганской области.