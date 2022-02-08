Зеленский ответил Путину по поводу «терпеливой красавицы»

Украина своей терпеливой реакцией на действия РФ демонстрирует мудрость, сказал президент Украины Владимир Зеленский, комментируя слова, сказанные президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник относительно выполнения минских договоренностей по урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Относительно минских соглашений... (высказывание - ИФ) "нравится - не нравится, терпи моя красавица". Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом РФ: Украина действительно красавица, а вот по поводу "моя", мне кажется, это уже перебор небольшой", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном во вторник в Киеве.

"А относительно "терпи моя красавица", я в целом считаю, что Украина очень терпелива, потому что это мудрость. Я думаю, что это важно не только для Украины, а для всей Европы. И очень важно для россиян, потому что от нашего терпения зависит эскалация, эскалация с другой стороны. Мы защищаем свою страну. Мы на своей территории. Наше терпение отвечает на провокации, когда мы не отвечаем на провокации, а ведем себя очень достойно. Поэтому в терпении, мне кажется, мудрость", - добавил президент Украины.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по завершении переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, что альтернативы минским соглашениям по урегулированию на юго-востоке Украины нет, и их надо исполнять Киеву, нравятся они ему или нет. "Что касается минских соглашений, имеют ли они перспективу или нет? Я считаю, что другой альтернативы просто нет. В Киеве то говорят, что будут соблюдать (Минские соглашения), то говорят, что это разрушит страну, и президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих минских соглашений. Нравится - не нравится, терпи моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится", - сказал Путин.