Зеленский сообщил начале реализации проектов поставки на Украину 130 локомотивов ALSTOM на 900 млн евро и пожарной техники Desautel на 300 млн евро

Украина и Франция окончательно договорились о поставке 130 локомотивов французской кампании ALSTOM Transport SA на общую сумму 900 млн евро в Украину, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Сегодня мы финализировали договоренности и перевели в практическую стадию реализацию очень важного проекта о поставке 130 локомотивов кампании ALSTOM на сумму EUR900 млн", - сказал он на совместной с президентом Франции Эмманюэлем Макроном пресс-конференции во вторник в Киеве.
Он также сообщил, что финализирована договоренность о поставке в Украину 370 единиц пожарно-спасательной техники французской компании Desautel SAS на 300 млн. евро.
По словам Зеленского, в настоящее время реализуется проект по строительству в Николаеве патрульных катеров для Государственной пограничной службы.
"Украина и Франция продолжат развивать сотрудничество с кампаний Airbus относительно создания национального авиаперевозчика", - сказал он.
Как сообщалось, соответствующие рамочные соглашения были заключены в мае 2021 года.
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