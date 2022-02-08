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Транспорт и связь 08.02.2022 18:54

Зеленский сообщил начале реализации проектов поставки на Украину 130 локомотивов ALSTOM на 900 млн евро и пожарной техники Desautel на 300 млн евро

Украина и Франция окончательно договорились о поставке 130 локомотивов французской кампании ALSTOM Transport SA на общую сумму 900 млн евро в Украину, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня мы финализировали договоренности и перевели в практическую стадию реализацию очень важного проекта о поставке 130 локомотивов кампании ALSTOM на сумму EUR900 млн", - сказал он на совместной с президентом Франции Эмманюэлем Макроном пресс-конференции во вторник в Киеве.

Он также сообщил, что финализирована договоренность о поставке в Украину 370 единиц пожарно-спасательной техники французской компании Desautel SAS на 300 млн. евро.

По словам Зеленского, в настоящее время реализуется проект по строительству в Николаеве патрульных катеров для Государственной пограничной службы.

"Украина и Франция продолжат развивать сотрудничество с кампаний Airbus относительно создания национального авиаперевозчика", - сказал он.

Как сообщалось, соответствующие рамочные соглашения были заключены в мае 2021 года.

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Тэги: УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, ТЕХНИКА, ДОГОВОРЕННОСТИ


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