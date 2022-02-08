Нефть продолжает дешеветь

Нефтяные котировки продолжают снижение вечером во вторник в преддверии возобновления переговоров по ядерной программе Ирана.
Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $1,8 (1,84%) - до $90,89 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $1,83 (2%) - до $89,49 за баррель.
Переговоры о ядерной сделке с Ираном возобновятся 8 февраля. В случае удачного исхода переговоров страна сможет возобновить экспорт нефти, увеличив глобальное предложение.
Как сообщалось, администрация президента США Джо Байдена отменила ряд санкций в отношении гражданских атомных проектов в Иране, пытаясь вернуть Тегеран к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе республики, принятого в 2015 году.
"Помимо позитивного фона, окружающего переговоры, администрация Байдена стремится снизить инфляцию, а самый быстрый способ это сделать - понизить цены на энергоносители, - написал Роберт Ягер из Mizuho. - Я уверен, что администрация Байдена более расположена к сделке, когда нефть стоит $90 за баррель, чем если бы она стоила $50".
При этом рынок продолжает следить за геополитической напряженностью вокруг Украины и оценивать способность ряда стран ОПЕК+ нарастить добычу до согласованных уровней, что в совокупности оказывает поддержку ценам на нефть.
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