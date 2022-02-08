Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.942 RUR   0.0226 GBR   2.299 TRY   0.1249

Цена на нефть

07.02 $/bbl +/- WTI 91.32 -0.99 Brent 92.69 -0.58

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.02.2022 20:55

Польша отправит Украине безвозмездную военную помощь

Совет министров Республики Польша принял постановление о безвозмездной передаче Вооруженным силам Украины компонентов военного имущества, принадлежащего польской армии.

"Польша остается солидарной с Украиной перед лицом угрозы со стороны России. Правительство хочет поддержать своего восточного соседа, бесплатно предоставив военную технику. Это очередное решение Совета Министров о передаче техники Украине", - сообщает пресс-служба польского правительства во вторник.

Уточняется, что постановление предусматривает бесплатную передачу Украине дополнительной военной техники, решение о которой было принято в результате проведенного анализа с учетом необходимости обеспечения текущих операций польских вооруженных сил и поддержания необходимого уровня резервов польской армии. "Это означает, что передача техники восточному соседу не снизит боеготовность польских воинских частей", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что инспекция обеспечения Вооруженных сил РП подготовит транспортировку военной техники в Украину, где уполномоченные представители польской армии передадут военную технику представителям ВСУ.

Указанное постановление вступает в силу со дня его принятия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ПОЛЬША, ОБОРОНА, ПОМОЩЬ


Похожие новости


МИД Польши расценил использование хакерами польского языка при атаке на украинские сайты как попытку дестабилизировать польско-украинские отношения Перспективы вступления Украины в НАТО обсудят на саммите альянса в июне - Дуда Зеленский рассчитывает на скорое разрешение "проблемных вопросов" с Польшей У украинских дипломатов на границе с Польшей изъяли валюту, 16 кг золота и почти 9 тыс. блоков сигарет Президент Украины посетит Польшу 1 сентября Дуда пригласил Зеленского в Польшу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]