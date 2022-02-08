В Италии нарастили тестирование на COVID-19 и выявили более 100 тыс. заболевших за сутки

В Италии за сутки выявили более 101,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, днем ранее этот показатель составил 41,2 тыс., свидетельствуют данные итальянского Минздрава, опубликованные во вторник.
Кроме того, за последние 24 часа в стране зафиксировали 415 летальных случаев от последствий COVID-19.
Между тем, за сутки в Италии провели около 1 млн тестов на коронавирус. Днем ранее этот показатель составил около 393 тыс.
За все время пандемии в Италии от коронавируса скончались 149,5 тыс. человек, зарегистрировано в общей сложности свыше 11,7 млн случаев COVID-19.
В январе штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" стал доминирующим в Италии.
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