Минэнерго США на 100 тыс. б/с повысило прогноз потребления нефти в мире в 2022г - до 100,6 млн б/с

Потребление нефти и жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2022 году составит 100,6 млн баррелей в сутки, что на 3,5 млн б/с больше, чем в 2021 году, говорится ежемесячном прогнозе управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

В сделанной месяц назад оценке ведомство ожидало, что в 2022 году спрос на нефть и ЖУВ составит 100,5 млн б/с.

По оценке EIA, в 2023 году спрос на нефть увеличится еще на 1,9 млн б/с.